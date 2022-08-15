Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Coşkun Yanar, öğrenciler ve kadınlarla birlikte kenevir ipinden motifli hırka, gömlek, kravat, kilim, şapka ve çanta gibi ürünler üreterek geleneksel değerleri yaşatıyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Coşkun Yanar, öğrenciler ve kadınlarla birlikte kenevir ipinden motifli hırka, gömlek, kravat, kilim, şapka ve çanta gibi ürünler üreterek geleneksel değerleri yaşatıyor.

Öğretim Görevlisi Coşkun Yanar, "Kenevirin Sırrı; Elyaftan Tezgâha Kültürel Yansımalar" adlı projesiyle kenevir ipinden geleneksel çalışmalar yapıyor. Vezirköprü ilçesindeki kırsal mahallelerde kurulan atölyelerdeki kadın üreticilerin de destek verdiği proje ile kenevir ipliğinin kullanımının yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

"Tüm kenevir ipliklerini ürün haline getirmek için çalışmalar yaptık"

Çalışmalar ve proje hakkında bilgi veren Coşkun Yanar, "Burada yaptığımız çalışmaları genelde bir proje kapsamında ele aldık. Samsun yöresi kenevirle ilgili ön plana çıkmış durumda. Biz de kenevirle ilgili bir proje hazırladık. Projemiz kapsamında mamul liften ürün haline kadar aşamaları ele aldık. Biz bulabildiğimiz tüm kenevir ipliklerini ürün haline getirmek için çalışmalar yaptık. Bunun yanında özellikle geleneksel yöntemle elde edilen iplikleri de bir değerlendirmeye aldık. Özellikle geleneksel yöntemle elde edilen kenevir iplikleri üzerinde çalışmalarımız var. Bu konuda belirli bir aşamaya kadar geldik. Hatta Karadeniz Bölgesi’nde yapılan geleneksel yöntemle kenevirden üretilen iplikleri gerek analizler yaparak gerekse bu işle uğraşan yaşlı kişilerle görüşerek nasıl yapıldığı üzerinden bir çalışmamız oldu. Onun prototip olarak burada bir üretimini yaptık. Geleneksel yöntemle elde ettiğimiz iplikler var. Bunları ürün haline getirdik. Bunun yanında yine fabrikalarda karışımlı kenevir ipliklerinden ürünler oluşturduk. Bu konuda özellikle şuna dikkat ettik: Yöresel özgün desenleri kullanıma sunmaya çalıştık. Yeni model ve tasarımlar oluşturmaya çalıştık. Burada biz üniversite olarak amacımız piyasaya ışık tutmak, kültürel değerlere sahip çıkarak kenevir ipliğini canlandırmaktır. Bu yönde de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Değişik ürünler ortaya çıkardık. Gerek okulda gerekse dışarıda tasarımlarımızı dokutturduk. Dokuma ve örme üzerinde değişik çalışmalarımızı yaptık" dedi.

"Bu ürünlerin bir değer üretmesi için mutlaka pazarlanması gerekiyor"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak kenevirin hem endüstriyel bir ürüne dönüşmesini aynı zamanda da geleneksel değerlerimizi yaşatmasını hedefledik. Yaptığımız projelerde yapı malzemesi olarak biyomedikalde ve gıdada kullanılmasını önemsedik. Aynı zamanda da kültürel unsurların geleneksel değerlerimizin yaşatılmasını hedefledik. Bu nedenle yaptığımız bir projeyle model çalışmalar yaptık. Oldukça da güzel ürünler ortaya çıktı. Geleneksel olarak üretilen el sanatlarıyla yapılan bu ürünlerin bir değer üretmesi için mutlaka pazarlanması gerekiyor. Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını amaçladığımız bu projenin sürdürülebilir olması için üretenlerin kazanması gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir sektöre aktarımı hediyelik eşya olarak ya da günlük kullanımda bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Projenin bundan sonraki aşaması onun değer üretimi ve değerinde, emeğinde nakde dönüşmesiyle alakalı konular olacaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu konuyla alakalı güzel çalışmalara imza attı. Amacımız iki çalışmayı entegre etmek suretiyle sergilemek ve TEKNOFEST’te görünür olmasını sağlamak istiyoruz "diye konuştu.