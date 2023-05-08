Balıkesir’in Havran ilesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen bir kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sunucunda, Havran ilçesinde 1 kişinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin tespiti üzerine ikamet adresinde yapılan aramada; saksılar içerisinde yetiştirilmiş 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya karışan 1 kişi hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.