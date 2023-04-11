TAHRAN (İHA) – İran’ın Doğu Azerbaycan eyaleti sınırları içinde yer alan ve Kapadokya’yı andıran Kendovan bölgesi, doğal güzellikleri ve kayaların içine oyulmuş evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 25 kişilik grup, İran’da ziyareti çerçevesinde Kendovan peribacalarını da ziyaret etti. İran’ın peribacalarını yerinde gezdiklerini belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Burası resmen tarih kokan bir yer. Malum bizler bir oluşum için İran’a geldik. Burada taştan evler var, mağaralar var. Buranın yerli halkı taş evlerin içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu bölgeyi görmek için aslında insanlar can atıyor. Bizim Çukurca’da da taş evlerimiz var. Onlarda hemen hemen anımsatıyor. Biz buraları yerinde gördük, artık İranlı dostlarımızı Yüksekova’mıza, Hakkâri’mize bekliyoruz” dedi.