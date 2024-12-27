Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, gözüne kestirdiği kurbanını telefonla arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Kardeşinin kurtulması için yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan ziynet eşyalarını şüpheliye veren şahıs, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sahte polisi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan E.K. (25), gözüne kestirdiği Z.M.M. (26)’yi arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Z.M.M., kendisini arayanın polis olduğuna inandı. E.K., Z.M.M.’ye kardeşini kurtarmak için evde bulunan bütün ziynet eşyaları getirmesini istedi. Z.M.M. evde bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alarak E.K.’nin yanına gitti. Ziynet eşyaları E.K’ye teslim eden Z.M.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Nilüfer Polis Merkezi’nde E.K.’den şikayetçi oldu. Z.M.M.’yi dolandıran E.K., ziynet eşyalar ile beraber İstanbul’a kaçtı.

50 güvenlik kamerası mercek altına alındı, şüpheli İstanbul’da yakalandı

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerden itibaren yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceleyerek şüphelinin İstanbul’a kaçtığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul’da şüpheli E.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, Z.M.M.’ye ait ziynet eşyalar teslim edildi. E.K., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.