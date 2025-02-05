Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan tırın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Tırda sıkışan kız çocuğunun kendisini kurtaran komisere sıkı sıkı sarılırken, komiser de sağlık ekiplerine teslim ettiği kızın yanından ayrılmadı.

Kuşadası ilçesi Yeniköy yolu üzerinde virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçan yem yüklü tırda bulunan sürücüyle birlikte 4 kişi, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, adeta zamanla yarışarak araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından araçta sıkışan 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

O esnada kurtarma çalışmalarına destek veren komiser Kadir Şimşek, araçtan çıkarılan kız kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan küçük kız ise kendisini kurtaran komiser Şimşek’e sıkı sıkı sarıldı, komiser de sedyeye bindirdiği küçük kızın yanından ayrılmadı.

Kazada sürücü Bahattin Sönmez’in hayatını kaybettiği, tırda bulunan ve hastaneye kaldırılan yaralıların O.K. (17), M.T. (16), A.A. (15) isimli kişiler olduğu öğrenildi. Kazada yaralı olarak kurtarılan 18 yaşından küçük biri erkek, 2’si de kız çocuğu olmak üzere 3 kişinin sürücüyü tanımadıklarını belirttikleri öğrenilirken, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.