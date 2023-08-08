Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini karakol komutanı olarak tanınıp telefonla aradığı yaşlı kadının bankadaki 28 bin dolarını dolandıran şahıs, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Gülsün Aydar’ı telefonla arayan şahıs kendisini karakol komutanı olarak tanıttı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kendisini aradığını söyleyen şahıs, Gülsün Aydar’ın bilgilerini aldıktan sonra parasının dolandırıcılar tarafından hesabından çekildiğini, daha sonra da devlet tarafından geri yatırıldığını ve paranın devlete ait olduğunu belirterek, bankadaki paranın çekilerek kendisine teslim edilmesini istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen Gülsün Aydar, telefonu hiç kapatmadan bankaya giderek parasını çekti. Aydar, bankadan çektiği 28 bin doları şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan Gülsün Aydar, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yakaladı

Harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak ilçedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha sonra şüpheli M.Ç.’yi takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova’da yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.