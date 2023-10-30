Aydın’da yarım asır önce çırak olarak geldiği torna dükkanında usta olarak devam eden ve 70 metrekare dükkanında kendisinden yaşça büyük torna tezgahı ile 3 çocuk büyüten 71 yaşındaki Mehmet Uğur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koçarlı ilçesinde çocukluğundan beri severek yaptığı tornacılığı bırakmayan Mehmet Uğur, yarım asırdır 70 metrekare dükkanında çalışmaya devam etti. Torna tezgahından kazandığı parayla 3 çocuk büyüten Uğur, artık bulunmayan parçaları ustalığı ile yeniden yaparak bölge esnafının da adeta kurtarıcısı oldu. İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak geldiği işyerinde ustasından öğrendiği mesleğini yarım asırdır devam ettiren Uğur, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde durumu ağırlaşan Uğur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğur’un ölüm haberi ailesi ve sanayi esnafını yasa boğdu. Uğur’un cenazesinin öğle namazına müteakip merkez Cihanoğlu Camii’nden kaldırılıp Sobuca Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.