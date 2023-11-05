Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.

Aşağı Aziziye Mahallesi Selanik Caddesi üzerindeki dört katlı binada meydana gelen olayda, cep telefonu teknik servisinde çalışan Serdal Yavuz’dan (47) ailesi haber alamadı. Yavuz’un ailesi, durumu iş yeri sahibine bildirdi. Yavuz’un kaldığı daireye giden iş yeri sahibi, Serdal Yavuz’u yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz’un bir süredir maddi sorunlar yaşadığı ve tedavi sebebiyiyle ilaç kullandığı öğrenildi. Savcı incelemesinin ardından Yavuz’un cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz’un ölüm sebebi, yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.