Bolu’nun Gerede ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Saime Ayer, arama çalışmaların ikinci gününde ölü olarak bulundu. Ayer’in ölüm nedeninin hipotermi olduğu düşünülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Saime Ayer’den 22 Ocak akşam saatlerinden itibaren haber alınmaması üzerine yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler 2 günlük arama sonucunda Saime Ayer’in köye 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaştı. Ayer’in ölüm nedeninin hipotermi olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve otopsiden çıkacak sonuçla yaşlı kadının ölüm nedeni belli olacak.