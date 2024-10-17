Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs yaşadığı apartmanda ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan yakınları Mehmet Gözen (32)’ın yaşadığı apartmana geldi. Yakınları kendisini bir türlü ulaşmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekipler incelemelerin ardından Gözen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gözen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.