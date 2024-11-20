Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde dövmecilik yapan 35 yaşındaki İbrahim Özdemir’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ikametine giden ekipler genç adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Kanlar içinde ölü halde bulunan Özdemir’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

Olay Marmaris İçmeler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki gündür İbrahim Özdemir’den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri, eve girdiklerinde genç adamı kanlar içinde ölü halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.