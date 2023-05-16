Kendisinden uzun süre haber alınamayan bir şahıs, tesadüf eseri arkadaşı tarafından Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki dinlenme tesisi önünde park halindeki kamyonunun içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Atça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da yaşayan ve şoförlük yaptığı öğrenilen Rahim Kılıçkesen’den bir süredir haber alamayan yakınları şahsı her yerde aramaya başladı. Kılıçkesen’in kendisi gibi şoför olan arkadaşı, şahsın 07 MBS 073 plakalı kamyonunun Atça Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesisi önünde park halinde olduğunu fark etti. Kılıçkesen’in kamyon içerisinde hareketsiz yattığını gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kamyonun kapısı açılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıçkesen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçkesen’in cansız bedeni yapılan gerekli incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.