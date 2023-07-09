Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce yazlığının önünden denize giren ve kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Hüsnü Yurdakul’un cansız bedeni, Sorgun açıklarında bulundu. Tur teknecilerinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 kilometre açıktan çıkarılan Hüsnü Yurdakul’un cenazesi torunları tarafından teşhis edildi.

Olay, 6 Temmuz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Örenşehir Mahallesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sahilde bulunan Nazar Sitesi’ndeki yazlıklarının önünden 76 yaşındaki Hüsnü Yurdakul denize girdi. Yaşlı adama bir daha ulaşılamazken, Hüsnü Yurdakul’un kızının ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerince bölgede yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Dün öğle saatlerinde Side-Manavgat arasında turist taşımacılığı yapan bir tekneden gelen ihbar, Manavgat Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile ihbarın yapıldığı bölgeye gelen ekipler, Hüsnü Yurdakul’un kaybolduğu noktaya 17 kilometre uzaklıkta Sorgun sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bir erkek cesedi bularak sahile çıkardı.

Cenaze aracıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna getirilen ve torunları tarafından teşhis edilen Hüsnü Yurdakul’un cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.