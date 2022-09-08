Kocaeli’de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini birlikte yaşadıkları evde, eşyalarını almak isterken silahla vurarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Kocaeli’de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini birlikte yaşadıkları evde, eşyalarını almak isterken silahla vurarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Olay, 15 Şubat 2021 tarihinde Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim Er ile yaşadıkları eve geldi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim Er arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim Er, apartman koridorunda Hacer Çetin’e 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali Er’i teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim Er tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi

Sanık Halim E.’nin yargılanması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Halim E., taraf avukatları ve Hacer Çetin’in ailesi katıldı. Avukatların savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Halim Er’in Hacer Çetin’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi. Ayrıca o gün sanık Halim Er’in, Hacer Çetin’in ablası Canan Y.’ye karşı işlemiş olduğu “Silahla basit yaralama” suçundan 6 ay, Canan Y.’nin yeğenleri U.Y. ve Ç.Y.’ye karşı işlemiş olduğu “Basit yaralama” suçundan 9 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL para cezasına çarptırıldı.