Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan akondroplazi (cücelik) rahatsızlığı olan 65 yaşındaki Adem Bacak’ın hatırı ve sevgisi boyundan büyük. Bir dediği iki edilmeyen ’Köşk’ün Adem Abisi’nin ihtiyaçlarını karşılamak için esnaf ise seferber oluyor.

Aydın’ın Köşk ilçesinde 1958 yılında tıp dilinde akondroplazi rahatsızlığı ile dünyaya gelen Adem Bacak’ı o dönemde ailesi hem ekonomik şartları elvermediği hem de okulda yaşıtları ezer düşüncesi ile okula göndermedi. Okula gitmediği için okuyup yazmayı da öğrenmeyen ve 55 yıl boyunca her gün Köşk çarşısında dolaşan Adem Bacak, çarşının simgesi ve adeta maskotu haline geldi. Herkese güler yüzlü davranan ve herkesten sevgi gören Adem Bacak, bir süre önce ayaklarından rahatsızlanıp çarşıya gelemeyince sevenleri adeta seferber oldu.

“Görmeyince keyfimiz kaçıyor”

Adem Bacak’ın aynı zamanda Köşk’ün yarım asırlık simgesi olduğunu ve sevenlerinin her gün onu görmek istediğini belirten çarşı esnaflarından Mustafa Nom; “Adem Abimiz bizim için çok değerlidir. O herkese gitmez ama herkes onun kendisine gelmesini ister. Nazı da kendisi de değerlidir. Ben yıllardır Köşk Çarşısı’nda elektrik ve elektronik malzeme tamiri yaparım. Benim gibi pek çok kişi Adem Abi’yi görmese canı sıkılır. Adem Abi yaklaşık 10 yıl önce ayaklarından rahatsızlanıp dışarı çıkamaz olunca sevenleri ATV motor alıp kendisine hediye etti. Her ihtiyacını esnaf karşılar. Ben motoru arızalanınca tamirini yaparım. Herkesin Adem Abi’ye karşı bir vazifesi ve sorumluluğu vardır. Adem Abi’nin tek vazifesi ve sorumluluğu ise hiç olmazsa haftada bir sevenlerine selem verip kendisinin sağlıklı olduğunu göstermesidir” diye konuştu.