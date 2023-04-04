Kırşehir’de yaşayan 12 yaşındaki Üdey Haydar, yaşıtları okula giderken ailesine destek olmak için melodika ile müzik yaparak para kazanıyor.

Tarih ve kültür şehri Kırşehir’de, müzik yaparak günde kazandığı 100 lira ile eğitim ihtiyacını karşılama gayretinde olan Üdey Haydar, kazandığı para ile ailesine de kira desteği sağlıyor. İnsanların ilgisinin kendisini mutlu kıldığını ifade eden Haydar, "Üç kardeşiz, hepimiz de çalışarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Eskişehir’den Kırşehir’e geldik. İnsanlar, melodika ile müzik yapmamı dinliyor, bazıları fotoğraf çektiriyor. Dinleyenler de para veriyor. Günde ortalama yüz lira kazanıyorum" dedi.

Arkadaşlarının okulda olması karşısında kendinin para kazanmak zorunda olduğunu anlatan Üdey Haydar açıklamasında, "Arkadaşlarım okulda evet ama ben önce para kazanmalıyım. Kazandığımız parayla eve gıda alıyorum. Kimseye muhtaç değiliz" diye konuştu.

Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş’ın temsil ettiği Abdal kültüründen gelen sanatçılarıyla bilinen ve müzik alanında UNESCO Müzik Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan ilk şehir olan Kırşehir, Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanlarından kalan tarihi eserleri ile de İç Anadolu Bölgesinde kültürel zenginliğe de katkı sunuyor.