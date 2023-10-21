Sivaslı A Klasman hakem Yusuf Ziya Gündüz, kokart takma töreninde eşi Aybike Karakaya Gündüz’e kokartını kendisi taktı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Sivas şubesi tarafından geçtiğimiz günlerde 2023-2024 sezonu açılış ve kokart töreni düzenlendi. Kentte bir otelde düzenlenen törende Sivaslı A Klasman hakem Yusuf Ziya Gündüz ve eşi Aybike Karakaya Gündüz de katıldı. Kokart takma töreninde sürpriz bir an yaşandı. Kokartını almak için sahneye çıkan 3 yıldır hakemlik görevini yerine getiren hakem Aybike Karakaya Gündüz’e eşi Yusuf Ziya Gündüz tarafından kokartını takmak için anons edildi. Sahneye gelen Gündüz eşine kokartını taktı ve başarılar diledi.