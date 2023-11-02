Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kendimizi Tanımak, Özü Keşfetmek, Yetenek ve Hayat Amacı” başlıklı eğitim programı gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda ki programda; Öğretim Görevlisi Nurten Merdivenci sunum gerçekleştirdi. Eğitim programına başlarken katılımcılar ile soru-cevap şeklinde kendini tanıma sürecinden bahseden Merdivenci, insanın kendisini nasıl tanıyabileceği ile ilgili bilgiler paylaştı.

Birtakım sorular sorarak kendimizi tanıyabileceğimizi belirten Merdivenci; deneme yanılma yöntemi, hayatın akışı, yaş ve şartlardaki değişimler gibi faktörlerin kişinin kendisini tanımasında etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Kişinin, doğru yerde ve doğru zamanda olmasının önemine de değinen Nurten Merdivenci konuşmasının sonunda hayat amacının nasıl oluşturulacağı, kişisel özellikler ve iş yaşamından bahsederek sunumunu noktaladı.