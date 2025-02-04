Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kendini kurtarmak için dereye atladığı düşünülen karaca vatandaşlar tarafından görüntülendi. Devrek ilçesinde de iki karacanın ormanda gezdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Zonguldak Alaplı çayını besleyen derede vatandaşların fark ettiği karaca görüntülendi. Henüz nedeni bilinmeyen bir durum sebebi ile kendi izini kaybettirmesi için sıkça kullandığı taktiği ortaya koyarak dereye atlayan karaca bir süre dere içinde ilerledi. Vatandaşların seslerini fark etmesinin ardından yön değiştirerek ormanlık alana doğru yönelerek uzaklaştı.

Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyü mevkisinde ormanlı alanda gezen iki karaca da amatör kameraya yansıdı. İlçe sakinlerinden Fatih Bayrakcı’nın kamerasına yansıyan görüntülerde anne ve yavrusu olduğu düşünülen iki karacanın ormanlık alanda dolaşarak yiyecek aradıkları görüntülendi.