Samsun’da bir binanın girişinde kendini doğal gaz borusuna asarak intihara kalkışan genci vatandaşlar kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Mescizade Sokak’ta 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alma bahanesiyle evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Ö.M.S. (24), bina girişinde kendisini iple doğal gaz borusuna astı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, bıçakla ipi kesip genci kurtardı. 112’ye yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.