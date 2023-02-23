Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, depremzede görünümünde kente girerek uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada ise 2 kilo 303 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka uyuşturucu operasyonunda ise yine diğer illerden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 kişi konakladığı pansiyonda yakalandı. Yapılan aramalarda da 2 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, depremzede görünümünde kente girerek uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada ise 2 kilo 303 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka uyuşturucu operasyonunda ise yine diğer illerden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 kişi konakladığı pansiyonda yakalandı. Yapılan aramalarda da 2 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çerçevesinde, M.G. isimli şahsın depremzede görünümünde diğer illerden Antalya iline uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan operasyon üzerine; jandarma ekipleri, narkotik köpek ve Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında şüpheli M.G.’nin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram skunk ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli M.G., "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise yine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, M.Y. isimli şahsın diğer illerden Antalya iline metamfetamin getirerek piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin konakladığı pansiyonda arama gerçekleştirildi. Aramada 2 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.