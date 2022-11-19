Vücudunun mıknatıs gibi birçok metalleri çekmesi sebebiyle çevresindekiler tarafından ‘En çekici adam’ olarak bilinen Süleyman Demirci, söyledikleri ile herkesi şaşırttı. Kendini bioenerji uzmanı olarak tanımlayan Demirci, “Elimde panzehir var. Bu panzehir korona virüsü, akciğer kanserini ve diş apsesini 5 dakikada kurutuyor. Türkiye ve Avrupa genelinde 350 bin tane şifa bulan hastam var” dedi.

Vücudunun mıknatıs gibi birçok metalleri çekmesi sebebiyle çevresindekiler tarafından ‘En çekici adam’ olarak bilinen Süleyman Demirci, söyledikleri ile herkesi şaşırttı. Kendini bioenerji uzmanı olarak tanımlayan Demirci, “Elimde panzehir var. Bu panzehir korona virüsü, akciğer kanserini ve diş apsesini 5 dakikada kurutuyor. Türkiye ve Avrupa genelinde 350 bin tane şifa bulan hastam var” dedi.

2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerin yapıştığını fark eden ve Sakarya’da ‘Mıknatıs Adam’ olarak bilinen Süleyman Demirci, bu kez ortaya farklı bir iddia attı. Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan ve kendisini bioenerji uzmanı olarak da tanımlayan Demirci her hastalığı tedavi ettiğini ileri sürdü. Bolu’ya taşınan ve bir süredir orada yaşayan Demirci, korona virüs ve kanserin panzehirini de bulduğunu iddia etti. Vücuduna metal, altın, gümüş, ahşap gibi birçok farklı madde yapışan ve vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli’ye, 100 kaşıkla meydan okuyan Demirci Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi de hedefliyor.

“Türkiye ve Avrupa genelinde 350 bin tane şifa bulan hastam var”

Kimseden para almadan tedavi yaptığını söyleyen Süleyman Demirci, "Ben bioenerji uzmanıyım. Bu ellerle her hastalığı tedavi ediyorum. Türkiye ve Avrupa genelinde 350 bin tane şifa bulan hastam var. Tedavi olanların çoğuyla konuşabilirsiniz. Kimseden bir lira almamak şartıyla bu tedaviyi yapıyorum. Ben duanın peşindeyim. Bu zamanda duayı kolay kolay kimse bulamaz" dedi.

“Elimde bulunan panzehir, korona virüsü, akciğer kanserini ve diş apsesini 5 dakikada kurutuyor”

Demirci, “Ben bu millete faydalı olmaya çalışıyorum. Elimde panzehir var. Bu panzehir korona virüsü, akciğer kanserini ve diş apsesini 5 dakikada kurutuyor. Ben bu panzehiri bakanlığa ulaştırmak istiyorum. Tedavi ettiğim hastaların kimi gözleri açıldı, kimi akciğer kanserini yendi. Basurdan sedef hastalığına her türlü hastalığın hakkından geliyorum. Yalnız tek şartım para teklif edilmeyecek. Para teklif edilince bakmıyorum. Para olduğunda şifa olmaz. Ben Bolu’ya çocuğumun eğitimi için geldim ancak tekrardan döneceğim. Bana Sakarya’nın en çekici adamı derlerdi. Şimdi de Bolu’nun en çekici adamı oldum” diye konuştu.