Samsun’da kendini asan genç, yakınları tarafından ipin kesilmesine rağmen kurtarılamadı.

Samsun’da kendini asan genç, yakınları tarafından ipin kesilmesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Sağır (31) evinde iple asılı halde bulundu. Yakınları ipi keserek genci indirdi. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Sağır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.