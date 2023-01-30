Adıyaman’da, kesici aletle kendisine zarar veren 1 şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman’da, kesici aletle kendisine zarar veren 1 şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fatih Cami yakınlarında Ş.G., isimli bir genç henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı kesici aletle kendisine zarar verdi. Şahsı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı gencin elinde bulunan kesici aleti aldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan genç, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.