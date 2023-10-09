Ardahan’da doğada kendiliğinden yetişen 66 bin 622 bin kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Posof ve Çıldır ilçelerinde kendiliğinden yetişen 66 bin 622 kök Hint keneviri tespit edildi. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde "uzaktan algılama ve görüntü analiz" sistemiyle Çıldır ve Posof ilçelerinin farklı bölgelerinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi. Talimatlar doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi.

Söz konusu kenevir bitkileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde imha edildi.