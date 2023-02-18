Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler oyuncak, boya kalemi, hikâye kitabı kolileri hazırlayarak deprem bölgesine gönderdi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Bütün okullarımızın yoğun katılım gösterdiği kampanyada oyuncak, boya kalemi, hikâye kitabı kolileri özel olarak hazırlandı. Kampanyada duygu dolu anlar da yaşandık çocuklarımızın oradaki kardeşleri için kendi elleriyle hazırladığı oyuncaklarda vardı. Hazırlanan minik kardeşlerimize, kocaman sevgiler kolileri içine çocukların, öğretmenlerin sevgileri de konarak deprem bölgesine gönderildi” dedi.