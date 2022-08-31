Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı tamamlanan ‘Sofia Evleri’nin yolunun olmamasına MHP’den tepki geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı tamamlanan ‘Sofia Evleri’nin yolunun olmamasına MHP’den tepki geldi.

Son zamanlarda belediye ile ilgili çıkan haberlerden sonra, Çaycuma Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı açıklamalarda bulundu. İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, “Filyos Limanı, Endüstri Bölgesi, yeni OSB alanları ile birlikte Vadi Bölgesi büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Bu gelişim ve dönüşümün önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağı herkes tarafından takdir edilmektedir. Vadi Bölgesi içinde bulunan Çaycuma ilçemizde bu dönüşümden ve gelişimden etkilenecektir. Daha önce yaptığımız açıklamada da Çaycuma’da inşaat ve konut sektörünün hızlanması, gelişime ayak uydurması gerektiğini kamuoyuna bildirmiştik. Görüyoruz ki, Çaycuma Belediyesinin buna ayak uydurması bir yana, yol yapmaktan ve imar alanları oluşturmaktan aciz olduğu görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

“Kendi yaptığı sitenin yolunu yapamadı”

Başkan Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çaycuma Belediyesi’nin müteahhit firmalara yüzde 30-40’dan fazla imar vermediği bir ortamda, ‘Sofia Evleri’ yüzde kaç imar ile yapılmıştır? Belediyenin çok büyük reklamlar ve vizyon projesi olarak tanıttığı ve vatandaşa sattığı Sofia Evleri’nin durumu ortadadır. Belediyenin kendine ait olan, müteahhit firmasının Çaybel şirketi olduğu Sofia Evleri sitesine bile yol yapamayışı, yol yapamayan belediye olduğunun çok açık ve net örneğidir.

Yukarıda, içinde ve aşağıda kullanılan yolların başkalarının arazisi olduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz kış Sofia Evleri sitesinde ambulansın bile hastaya ulaşamadığı kamuoyuna yansımıştır. Bundan sonraki süreçte ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının kullanabileceği yollar yapılmalıdır. Vatandaşlardan mahkemenin iptal etmesine rağmen, tekrar meclise getirerek CHP belediye meclis üyelerinin oylarıyla yol katkı payı talebinde bulunulmuştur. Yol Katkı Payı olarak alınan paralar yol yapımına değil de nerelere kullanılmaktadır? Sofia Evleri yapımı sırasında çok büyük zarar gören Yakademirciler Köyümüze giden belediye sınırları içerisinde ki yol, hala kötü bir durumda ve yapılmayı beklemektedir."

“Hastane yolu bile yapılmıyor, belediyeyi çalışmaya davet ediyoruz ”

Kaplan, belediyeyi göreve çağırarak "Çaycuma Devlet Hastanesi’ne çıkan yolun ne durumda olduğu halkımızın takdirindedir. Ara mahalle yollarının kötü durumda olması, belediyenin yol ve kaldırım yapmaktan uzaklaştığını göstermektedir. Çaycuma Belediye yönetimini acilen, Çaycuma’nın asıl sorunlarına değinmeye ve hizmetin, ana ya da ara cadde, uzak ya da yakın mahalle, görünen ya da görünmeyen yol ayırt etmeksizin, tüm Çaycuma’yı kucaklayacak şekilde yapılmasına davet ediyoruz" diye ifade etti.