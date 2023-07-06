Denizli genelinde 2022 yılında kuru meyve, yaş meyve ve meyve-sebze mamulleri ihracatını yüzde 3 artışla 45,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kuru meyve, yaş meyve ve meyve-sebze mamulleri ihracatı yüzde 11,2 artışla 25 milyon dolardan 27,8 milyon dolara ulaştı. Kuru meyvede yüzde 23 oranında artış yaşanırken, yaş meyvede yaşanan yüzde 47,5 oranındaki artış dikkat çekti.

Denizli genelinde ise elmanın kendi sektöründe fark oluşturan bir ürün olarak ön plana çıktığına işaret eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli ili tarım sektörü ihracatında ülkemiz için önemli bir yer tutuyor. İlimizin bereketli topraklara sahip olması çok çeşitli ürünlerin yetişmesine imkan tanıyor. Özellikle Çivril bölgesinde yetişen elma fark oluşturan bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerine elma ihracatı yapıyoruz. Denizli’nin de Çivril bölgesinde yetişen elması kendine özgü yapısı ve tadıyla dünyanın beğenisine sunuluyor. Raf ömrünün uzun olması da bir diğer tercih sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Yani, Çivril elması kalitesiyle fark oluşturuyor” dedi.

“Senden İhracatçı Olur projesinin meyvelerini topluyoruz”

DENİB olarak 2018 yılında Denizli ilinin ihracatını artırmak ve ihracat odaklı girişimciliğe özendirmek amacıyla başlatılan “Senden İhracatçı Olur” projesine de değinen Başkan Hüseyin Memişoğlu, “Proje dahilinde ilçe belediyelere ziyaretler düzenleyerek SWOT analiz çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarıyla ihracatla ilgili detaylı sunumlar yapmıştık. Bu çerçevede, özellikle Çivril’de elma üreticileriyle bir araya gelerek çalışmalar düzenlemiştik. Bu çalışmalar sonucunda görüyoruz ki, 2018 yılında Denizli’den 136 bin dolar seviyesinde elma ihracatı yapılırken, izleyen dönemlerde yıllık 1,5 milyon dolar seviyesine ulaştık. Yürütmüş olduğumuz projenin meyvelerini topladığımızı görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor. Denizli’nin ülkelere göre elma ihracatını değerlendirdiğimizde; başta Hindistan olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Rusya ve İsrail gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin önümüzdeki yıllarda artacağına, Çivril elmasının dünya genelinde bir marka olarak bilinir olacağına ve elma ihracatımızın daha katma değerli bir şekilde gelişeceğine inanıyorum.” diye konuştu.