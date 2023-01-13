“Isıtan Eller” projesi çerçevesinde, "Kış Üşütür, İyilik Isıtır" sloganıyla Yurt Müdürlüğünde açılan el sanatları kursuna katılan öğrenciler, Yarış köyü İlkokulu için ördükleri atkı, şapka ve eldivenleri okula giderek öğrencilere hediye ettiler.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Emet Yurt Müdürlüğünde açılan el sanatları kursuna katılan öğrenciler kendi ördükleri atkı, şapka ve eldivenleri Yarış köyü İlkokulundaki öğrencilere hediye ettiler.

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