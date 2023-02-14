Tokat’ın Niksar ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında çocuklarda katılıyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında çocuklarda katılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Tokat merkez ve ilçelerinde kaymakamlıklar, belediyeler ve çeşitli STK’lar tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Niksar ilçesinde Ulucan Orta Okulu 7. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Utku Berkay Kurt bir yıldır hiç açmadığı kumbarasını, deprem bölgesine gönderilmek üzere Niksar Kaymakamı İlhami Doğan’a teslim etti.

12 yaşındaki çocuğun örnek davranışından dolayı mutlu olduğunu belirten Kaymakam Doğan, “10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Niksarlı hemşerilerimiz seferber oldu. Adeta tek yürek olarak ellerinden gelen, imkanlar çerçevesinde yardıma koşan hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesile ile genç bir evladımız da kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere gönderilmek üzere bize teslim etti. Örnek bir davranış sergileyen evladımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir yıldır biriktirdiği kumbarasını Kaymakam İlhami Doğan’a teslim eden Utku Berkay Kurt “Kumbaramda ailemden aldığım harçlıkları biriktirdim. Ne zaman açacağımı bilmiyordum buraya kısmetmiş. Bende depremzedelere bir katkım olsun istedim o yüzden bu parayı oradaki arkadaşlarıma göndermek istedim” dedi.