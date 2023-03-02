Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından televizyondan izlediği haberlerden etkilenen 9 yaşındaki çocuk, evde ürettiği sabunları sokakta kurduğu tezgahta satıp üç günde kazandığı bin 730 TL’yi depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından televizyondan izlediği haberlerden etkilenen 9 yaşındaki çocuk, evde ürettiği sabunları sokakta kurduğu tezgahta satıp üç günde kazandığı bin 730 TL’yi depremzedeler için bağışladı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan, televizyondan izlediği deprem haberlerinden etkilenerek evde sabun üretmeye başladı. Küçük Enis evde ürettiği sabunları sokakta satışa çıkardı. 9 yaşındaki Enis Kaan, kurduğu tezgahta üç gün boyunca sattığı sabunlardan 730 TL gelir elde etti. İlçede bulunan bankaya giden Enis Kaan, kazandığı parayı depremzedeler için bağışladı.

"Çok mutlu oldum"

Yaptığı bağış için çok mutlu olduğunu söyleyen Enis Kaan Turhan, “Üç gün önce bir kampanya başlatmıştım. Kampanyanın sonuna geldim. Evde ürettiğim sabunları sattım. Sabunlardan elde ettiğim geliri bankaya yatırdım. Bin 730 lira tuttu. Kampanya çok güzel geçti, çok mutlu oldum. Bütün sabunları sattım. Ben bu parayı depremzedelere gönderdim, onlarda bu parayı güzel bir şekilde kullansınlar” dedi.