Muğla’da yaşayan iki girişimci kadın, el emeğiyle ürettikleri ürünleri satarak evlerine katkı sağlıyor. Gülbahar Duygu Karabaldır (33) ve arkadaşı Gönül Keloğlu (44), ile birlikte aldıkları bir kararla, kendi işlerini kurarak el emeği ürünleri üretmeye başladı.

Muğla’da yaşayan kadınlar aile ekonomisine katkı sağlamak için yaptıkları örgü el işi ürünlerini satıyor. Kendi işlerini yaparak para kazanmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden kadınlar vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ettiler. İki arkadaş, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken, yerel halktan da büyük ilgi görüyorlar. Kadınların ürettiği el işi ürünler, Muğla’da özellikle ev hanımlarına ilham kaynağı oluyor. Gülbahar Duygu Karabaldır ve Gönül Keloğlu, bu adımla hem ekonomik anlamda güçlenmeyi hem de kendi ayakları üzerinde durmayı hedefliyor. Kadınların ürettikleri ürünler arasında el yapımı takılar, süs eşyaları ve çeşitli el sanatları bulunuyor.

Gülbahar Duygu Karabaldır, bu girişimi nasıl hayata geçirdiklerini şu sözlerle anlattı: “Arkadaşım Gönül ile birlikte kendi el emeğimiz olan ürünlerimizi satıyoruz. Bu iş sayesinde evimize katkıda bulunuyoruz. Ben 12 yıldır özel sektörde çalışıyordum ancak artık kendi işimizi yaparak emeğimizi ortaya koyup evimize destek sağlıyoruz. Bu işe başlayalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Evimize katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk”