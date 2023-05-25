Gençlik Haftası Münasebetiyle Erzurum Yurt Müdürlüğü’nde kalan ve Atatürk Üniversitesi ile ETÜ’de öğrenim gören öğrenceler tarafından yapılan Resim Sergisi açıldı. Oldukça beğenilen ve birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığı serginin açılışı yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Yurt Müdürlerinin de katıldığı resim sergisinin açılışını el emeği göz nuru ile eserleri hazırlayan öğrenciler açtı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, öğrenimleri ile birlikte sanatsal faaliyetlere imza atan gençleri tebrik etti. Öztürk, “Birbirinden güzel ve anlamlı resim çalışmalarına imza atarak sergi açan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Taşdemir: Resim çizmek ilgimi çekmiştir

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencisi Sema Taşdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Küçüklüğümden beri resim çizmek, boya yapmak hep ilgimi çekmiştir. Yeteneğimi 4.sınıfta okulumuzda verilen Görsel Sanatlar dersinde resim hocam fark etti. Açılan resim kurslarına katılımımı sağlayarak bu yeteneğimi ön plana çıkarttı. Sonrasında ortaokulda 7.sınıftayken yaptığımız güzel çalışmalarımız için resim sergisi açıldı. O sergiden sonra ilgim daha da çok artmaya başladı ve çizim yapmayı, boyamayı bırakmadım çünkü yeteneğimi daha çok geliştirmek istedim. Resim yapmak bana bambaşka duygular yaşatıyor” dedi.

Resim Çizmek hayatımın bir parçası oldu

Çizerken, boyarken saatlerin nasıl geçtiğini hiç fark etmediğini ifade eden Taşdemir, “Resim çizmek benim hayatımın bir parçası. Üniversiteye başlarken Erzurum Gençlik Merkezi tarafından açılan resim kurslarına katılarak birden fazla eserler yaptım. Tabi bu çok değerli Resim Hocam Selma Memoğlu Yeşilyurt sayesinde oldu. Beni en çok destekleyen, sanata daha çok bağlı olmamı sağlayan Selma Hocama ve bize bu imkanları sunan Gençlik Merkezine çok teşekkür ederim. Resim öğretmenliğini neden okumadığımı sorarsanız okuduğum bölümü de severek ve keyifle okuyorum, sanatsız da yapamıyorum. Cümlelerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ Bende bu düşünceyle çalışmalarıma devam edeceğim” şeklinde konuştu.