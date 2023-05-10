Ordu’nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Her yıl 10-16 Mayıs Haftası nedeniyle engellilere yönelik geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler nedeniyle Ünye’de öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriler büyük ilgi gördü. Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlayıp sunduğu program Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti.

“Engelli olmak asla bir kusur değil, onların neler yapabileceğini görmemiz gerekir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Hüseyin Bayır, “İnsanlar eşit doğar ve topluma katılımda eşit haklara sahiptirler. Ancak gerçek yaşamda engelliler toplumda fiziksel farklılıkları açısından söz konusu haklara sahip olmakta oldukça zorlanmaktadırlar. Doğuştan veya sonradan gelen engellilik hiç kimsenin kendi isteğiyle olan bir durum değildir. Gerçekte başımıza nelerin gelebileceğini veya ne olacağını bilemeyiz. Bu gün sağlam bir vücuda ve sağlıklı bir bedene sahip olabiliriz. Ama yarın başımıza gelebilecek kötü bir hadiseden dolayı engelli olma ihtimalimiz çok yüksektir. Engelli vatandaşlarımızın bizim gerçeğimiz ve parçamız olduğunu kavramak zorundayız. Kendinizi engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak ona göre düşünmeli ve hareket etmeliyiz. Bunu yapabildiğimiz zaman engelli kardeşlerimizin önündeki engeller ortadan kaldırılabilir ve onların yaşamlarını kolaylaştırabiliriz. Bu birey olarak bizim görevimiz olduğu gibi kurumlarında görevidir. Bu hafta toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemelidir. Onlara yaklaşımda onların neler yapabileceğini görmemiz gerekir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi özel öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte hazırlayıp sunduğu çeşitli gösteriler izleyicilerden tam not aldı. Duygusal anların yaşandığı programda özel çocukların anneleri yapılan gösterilere alkışlarıyla eşlik etti. Program toplu fotoğraf çekinilmesinin ardından sona erdi.