Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Altınkent Ortaokulu Erasmus+ projelerine devam ediyor.

Maker Teacher Workshop Erasmus+ projesi çerçevesinde İtalya, İspanya ve Polonya’dan 10 öğretmen Altınkent Ortaokuluna gelerek çalışmalarına başladı.

Altınkent Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan projede, gelen misafir öğretmenler drone yapımı ve drone uçuş eğitiminin yanı sıra ilçedeki kurumları ziyaret edecekler. Ayrıca Türk eğitim sistemi, okul sınıf ziyaretleri ve yerinde gözlem etkinliği gerçekleştirecekler. Öğretmenler okulda yapılan akademik, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere aktif olarak katılacaklar.

Avrupalı misafirlerin ilçeye gelmesi ile ilgili konuşan Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, “Projemiz çerçevesinde “Kendi Dronumuzu Yapıyoruz” etkinliği ile drone yapımı ve eğitimler için kullandığımız pervane ve drone gövdesini kendi okulumuzda maker atölyesinde üretiyoruz. Bu projemiz için 3 ülkeden toplamda 10 öğretmen okulumuza geldi. Onlarla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin dışında misafirlerimiz ile birçok etkinlik yapacağız. Türk misafirperverliğini gelen misafirlerimize göstereceğiz” dedi.