Milli futbolcu Kenan Yıldız, Türkiye’yi 2026 Dünya Kupası’na götürmek istediğini ve Juventus’ta 10 numaralı formayı giymenin getirdiği baskıdan keyif aldığını söyledi.

İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, FIFA’nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Geçen sene A Milli Takım’la çıktığı ilk resmi maçta doğup büyüdüğü ülke olan Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız, o golün kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Yıldız, "Gol attığımda herkesin duygularımı görebildiğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz, özellikle de hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta. Gol attıktan sonra kalabalığı duymak inanılmazdı. Sanki neredeyse tüm stadyum Türk taraftarlardan oluşuyormuş gibi hissettim. Sonra, iki veya üç saniye sonra, sevincimi yaptığımda, çığlık attım. Çok gerçek dışıydı. Babam oradaydı, bu benim için çok şey ifade ediyordu. Annem gelemedi çünkü küçük bir köpeğimiz var ve evde kalmak zorundaydı, bu yüzden televizyondan izliyordu. Sanırım ikisi de benimle çok gurur duyuyordu" ifadelerini kullandı.

"Ailem, zihnimin güçlü olmasına ve asla pes etmememe yardımcı oldu"

Babası sayesinde futbola başladığını aktaran 19 yaşındaki oyuncu, "Ben üç yaşındayken babam benimle futbol sahasına gitmeye başladı ve bana bazı şeyler öğretti. Bunları YouTube’dan öğreniyordu. Ayrıca maçları izlerken bana, ’Bak ne yapıyor’ derdi. Sonra, çok küçük yaşta beni daha büyük oyuncularla antrenmana götürürdü. Tüm bunları atlatmamı sağladı. Bugün olduğum yer, onun ve annemin sayesinde. Annem sahanın dışında, okulda, her şeyde bana yardım etti. Ailem zihnimin güçlü olmasına ve asla pes etmememe yardımcı oldu" diye konuştu.

"Milli Takım’da hepimiz arkadaşız ve birbirimize güveniyoruz"

Türkiye’nin EURO 2024 performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kenan, organizasyonda ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını dile getirdi. Kenan, "Yaşım itibarıyla böylesine büyük bir turnuvada oynamanın mümkün olabileceğini düşünmemiştim. Çok eğlenceliydi çünkü birçok yeni şey öğrendik. Dört veya beş hafta boyunca bir takım olarak birlikteydik. Bu bizi daha da bir araya getirdi. Hepimiz arkadaşız ve birbirimize güveniyoruz. Bence elimizden gelenin en iyisini yapmamızın en büyük nedeni bu. Aslında EURO’da daha da ileri gidebileceğimize inanıyorum. Harika bir grubumuz var, neden olmasın? Harika bir zamandı ve bunun gibi daha çok zaman geçirmeyi umuyoruz" dedi.

"Dünya Kupası’nda olacağımızı ve herkesi gururlandıracağımızı umuyorum"

Milli formayla 2026 Dünya Kupası’nda yer almak istediklerinin altını çizen Yıldız, "Orada olacağımızı ve herkesi gerçekten gururlandıracağımızı umuyorum. Bir şeyler geri vermek istiyoruz. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok isterdi ve biliyorum ki onlar da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz. Milli takıma her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Hepimiz bir aradayız ve birçok şey yapmaya açız. Benim için daha büyük adımlar atmaya devam etmek istiyorum. Ailemi, kendimi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"10 numarayı giymek sahada bir şeyler başarabileceğim hissini veriyor"

Juventus’ta 10 numaralı formayı giymenin getirdiği baskıdan keyif aldığını dile getiren Kenan Yıldız, "Böyle bir sayının iki yüzü var. Gerçekten çok ağır bir sayı. Kendine güvenin, gururun var ama sonra sana bu onuru veren insanlara bir şeyler göstermen gereken bir tarafın da var. Bununla oynamak harika çünkü sahada bir şeyler başarabileceğim hissini veriyor" şeklinde konuştu.

"Montella’ya çok minnettarım"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Kenan, "Montella bana kendimi gösterme inancını veren ilk antrenörlerden biriydi. Bize çok fazla taktik veriyor, ancak aynı zamanda oyunumu oynamamı da istiyor. Ona çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Birkaç yıl içinde mükemmel Türkçe konuşabilmeyi istiyorum"

Türkçe’yi en iyi şekilde konuşabilmek için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen genç futbolcu, "Üç buçuk dil konuşabiliyorum diyebilirim. Almanca, İngilizce, İtalyanca ve elimden gelenin en iyisini Türkçe konuşuyorum. Babam benimle her zaman Türkçe konuşuyor ama ben Almanca cevap veriyorum. Bu yüzden anlıyorum ama konuşmak zor. Denemeye devam edeceğim ve birkaç yıl içinde mükemmel konuşabilmeyi istiyorum" dedi.

"Arda ile çok iyi bir ilişkimiz var"

Real Madrid’te oynayan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "Arda harika bir futbolcu, özel bir tekniği var. Nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an, birlikte gerçekten komik olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel ve umarım uzun yıllar böyle devam edebiliriz" açıklamasını yaptı.