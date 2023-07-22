Bayburt Uluslararası 27’nci Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri doludizgin devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesine gezi düzenlendi.

Gezide, ilk olarak müzede bulunan amfi tiyatroda düzenlenen konsere geçildi. Sanatçılar Muhsin Bayburtlu ve Kurban Çil’in seslendirdikleri çeşitli yöreler ile Bayburt’a ait türkülere Serdar Eslek de bağlamasıyla eşlik etti.

Dinleyenlere türkü dolu anlar yaşatan konserin ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Kenan Yavuz’a şölenlere verdiği katkıdan dolayı şölen komitesi adına plaket takdim etti.

Müze gezisinde konuşan Başkan Pekmezci, “Bugün burada Beşpınar’da, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bayburt 27. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri programlarının bir ayağını etnografya müzesinde devam ettiriyoruz. Kenan Yavuz Bey Bayburt’un kültürel dokusunu bugünden gelecek kuşaklara aktarma adına gösterdiği gayretle bizim her zaman gurur kaynağımız oldu. Avrupa’da iki ödül almış bir etnografya müzemiz var. Bu arada konuklarımız yalnızca 2 ya da 3 bölümü gezdiler. Loru Han ve diğer kısımları da gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü burası yöremizin ve Türkiye’nin önde gelen müzelerinden birisi. Kenan Yavuz Bey’e şölen komitesi adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kenan Yavuz ile birlikte müzeyi gezen Başkan Pekmezci ve katılımcılar, Yavuz’dan müzede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

Bayburt Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânının da sağlandığı müze ziyaretine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Önceki Dönem MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.