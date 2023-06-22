Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Huzurevi’nde uzun süredir Müdür Vekilliği ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kenan Mısırlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saatlerinde evinde aniden fenalaşan Kenan Mısırlı, hastaneye i kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Mısırlı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Mısırlı’nın cenazesi bugün Yeni Mahalle Barbaros Caddesi’ndeki evin önünde okunan Kur’anlar sonrası Çaycuma Huzurevi’ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Seka Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çaycuma Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye; Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sevenleri katıldı.