MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, “Fazla konuşmaya gerek yok. Yine sayısız gol fırsatını değerlendiremedik. Bir golle de geriye düştük sonra da mağlup olduk” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Fazla konuşmaya gerek yok. Yine sayısız gol fırsatını değerlendiremedik. Bir golle de geriye düştük sonra da mağlup olduk. O kadar fazla fırsatı değerlendiremeyen bir takım, sonuçta da futbol cezasız kalmaz. Böyle sıfır puanla masadan kalkar” diye konuştu.