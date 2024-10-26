MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Kocaelispor müsabakasının ardından, “Sevinçliyiz üç puan aldığımız için ama fazla sevinmeye vaktimiz yok. Salı günü önemli bir kupa maçımız var” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 4-2’lik skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Koçak, “Ankaragücü taraftarına teşekkür ediyorum bizi gerçekten bugün ilk saniyeden son saniyeye kadar çok müthiş desteklediler. Galibiyette de çok büyük pay sahibi oldular. Ankaragücü taraftarının ne olduğunu, nasıl olduğunu bize çok güzel bir şekilde gösterdiler. Çok sayıda fırsatı değerlendiremedik. Sevinçliyiz üç puan aldığımız için ama fazla sevinmeye vaktimiz yok. Salı günü önemli bir kupa maçımız var. Bugün sevineceğiz ama yarın sabah idmanla beraber salı günkü maçın hazırlığına başlayacağız. Bu yolda hedeflerimize doğru ilerleyerek çalışacağız. Bugün öncelikle takımı tebrik ediyorum haklı bir galibiyet aldıkları için” ifadelerini kullandı.