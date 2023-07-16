Batın. İl genel meclisi başkanı Kenan Dursun Bartınspor Kulübu başkanlığına seçildi.

Bartınspor’un TSO salonunda yapılan kongrede kulüp başkanlığına Kenan Dursun adı üzerinde uzlaşıldı. Yönetim Kurulu ekibini oluşturarak kongre delegelerinin takdirine sunuldu. Bartınspor’a kongre üyelerinin oybirliği ile Başkan olarak seçildi. Kenan Dursun genel kurula yaptığı teşekkür konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bartınspor camiası Bartın’ın en önemli camialarından biridir. Bizlerin bu büyük camiayı hak ettiği yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bartın adına olacak her amaçta her güzellikte elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bartınsporumuzun Başkanlığına bizleri layık gören kongre üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuzla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Vali Dr . Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başta olmak üzere, İlimizdeki bütün bileşenlerimiz ile birlikte el ele vererek, birlik içerisinde Bartınspor/u en iyi yere getirmenin çabası içerisinde olacağız. Kongremizin Bartın’a, Bartınspor/a hayırlı olmasını diliyorum. Şahsımıza güvenerek Başkanlık görevini bizlere layık gören Büyük Bartınspor Camiasına teşekkürlerimi sunuyorum."