Antalya’da kemoterapi tedavisi sırasında saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Ahmet Karaarslan, bu kez 16 yaşındaki Şerife Şahbaz’ın yüzünü güldürdü. 2 yıl önce saçları dökülen Şahbaz, ilk defa peruk saçları ile tarama duygusunu yaşadı.

Antalya’da kemoterapi tedavisi sırasında saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Ahmet Karaarslan, bu kez 16 yaşındaki Şerife Şahbaz’ın yüzünü güldürdü. 2 yıl önce saçları dökülen Şahbaz, ilk defa peruk saçları ile tarama duygusunu yaşadı.

Antalya’da yaşayan lise 2’nci sınıf öğrencisi Şerife Şahbaz’a (16) 2 yıl önce doktorlar tarafından beyin tümörü teşhisi konuldu. Kemoterapi uygulanmaya başlanan

Şahbaz’ın tedavi sürecinde saçları döküldü. Tedavi süreci devam ederken Kepez ilçesinde güzellik merkezi bulunan Ahmet Karaarslan’ın lösemili çocuklara peruk hediye ettiğini öğrenen Şahbaz, Karaarslan’a giderek kendisine de peruk hediye edilmesini istedi. Genç kızın bu isteğini kırmayan Ahmet Karaarslan, kısa sürede Şahbaz’a uygun peruğu tedarik etti. Temin edilen peruk, güzellik merkezinde Şahbaz’a takıldı. 2 yıl sonra ilk kez takılan peruktaki saçları tarama duygusunu yaşayan genç kızın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

"Peruk takılınca çok güzel oldum"

2 yıldır tedavi gördüğünü belirten Şerife Şahbaz, “Saçlarımın dökülmesinden sonra bir tane peruğa ihtiyacım vardı. Ahmet ağabeyin sosyal medya sayfasındaki ilanını gördüm. Ücretsiz peruk verdiğini öğrendim. Peruk takılınca çok güzel oldum. Kendi saçlarım dökülmeden önce kısaydı, kendi saçlarım gibi güzel oldu. Benim gibi peruğa ihtiyacı olan arkadaşlarım buraya gelerek alabilir. Önceden saçlarımı çok seviyordum, şimdi de artık seveceğim” dedi.

"25 yaş altında gençlerimize, çocuklarımıza hediye ediyorum"

Projenin nasıl başladığı ile ilgili bilgi veren Ahmet Karaarslan, “Müşteriden kestiğimiz saçları çöpe atıyorduk. Neden bunun geri dönüşümü olmasın dedim. Söktüğüm saçları müşterime sorarak alıyorum. Onları renklerine ayırıyorum. Sonra onları gerekli işlemlerden sonra dikerek 25 yaş altında gençlerimize, çocuklarımıza hediye ediyorum. Bunu daha önce eşim ve kendim dikiyordum, şimdi zaman olmayınca İstanbul’da diktiriyorum. Peruklar 3-5 bin TL’den başlıyor. Ben satmayacağımı söyledim. Saçı dökülen çocuklarımıza hediye ediyorum. Türkiye’nin neresinde bir talep olursa oraya gönderiyorum. Ben daha önce kardeşimi kaldırımda gördüm. Kendisine hediye edecektim, ailesine söylemeden yapamadım. Sonra bir ilan yayınladım, ilanı görerek bana gelip peruk talep etti” diye konuştu.

"İstediği gibi saçını kullanabilir"

Şerife Şahbaz’ın hastalığının iyiye gittiğini belirten Karaarslan, “Peruk çok yakıştı. Kendi saçı hiç yoktu. Biraz uzadı. Her gün sabah yıkayıp tarayabilir, kurutabilir. İstediği gibi saçını kullanabilir. Başka ihtiyacı olanlar da bana ulaşabilir. 25 yaş altına veriyorum. 25 yaş üstüne ise vermiyorum, çünkü daha önce bir hanımefendiye verdim, götürüp satmış. Ben de sınır koydum. 25 yaş üstünün alma imkanı olabiliyor. 25 yaş altını mutlu ediyorum. 25 yaş üstüne de gelirse maliyetine veriyorum, kar almıyorum” dedi.