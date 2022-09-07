Samsun’da doktor ve vatandaşlar, kemik iliği nakli olan ve uzun süre hastanede izole altında olması gereken lösemi hastası minik Meryem’in doğum gününü uzaktan kutlayarak kendi saçlarından oluşan peruk yaptı.

Samsun’da doktor ve vatandaşlar, kemik iliği nakli olan ve uzun süre hastanede izole altında olması gereken lösemi hastası minik Meryem’in doğum gününü uzaktan kutlayarak kendi saçlarından oluşan peruk yaptı.

Azerbaycan uyruklu 11 yaşındaki Meryem İsmayılova, lösemi hastalığı ile mücadele veriyor. Hastalıkla mücadele sürecinde kemoterapi gören Meryem’in saçları dökülmeden önce kesildi. Kuaför Hüseyin Alkan, minik Meryem’in saçlarını alarak bir peruk yaptı. Akabinde kemik iliği nakli olan Meryem hastanede tedavi gördüğü sırada doktorlar ve sevenleri ona uzaktan bir sürpriz yaptı. Enfeksiyon kapma riski olduğundan dolayı yanına kimsenin giremediği Meryem’e 11. yaş gününde hastane dışından pasta kesildi. Bu anları hastane penceresinden izleyen Meryem ve annesi duygulu anlar yaşadı. Kendi saçlarından yapılan peruk ise hastaneden taburcu olduğu gün Meryem’e hediye edilecek.

"Ona şuanda moral vermeye çalıştık"

Kuaför Hüseyin Alkan, "Meryem’in saçlarını kesmiştik. Şu anda tedavisi var. Kendisi hastaneden çıkamıyor. Biz de onun kendi saçlarından bir peruk yaptık. Hastaneden çıktığı zaman bu peruğu takıyor olacağız. Ona şuanda moral vermeye çalıştık. İnşallah vermişizdir. Onun buna ihtiyacı vardı. Kendi saçı şuanda bizde peruk halindedir. Çıktığı zaman ona hediyesini veriyor olacağız" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise “Bugün buraya lösemili kızımız Meryem’in 11. yaş gününü kutlamak için geldik. Kendisi lösemi nedeniyle hastanemizde tedavi alıyor. Meryem geçen hafta kemik iliği nakli olduğu için maalesef kapalı bir odada kalması gerekiyor. Bugün hem Meryem’in doğum günü olduğu için hem de çocuk kanserlerin farkındalık haftasını da pasta keserek kutlayalım istedik. Maalesef çocuklarımızın büyük bir kısmı bu amansız hastalığın pençesinde ve sevdiklerinden uzakta ayrı bir odada kalmak zorunda kalıyorlar. Meryem kemoterapi öncesi saçlarını kestirmişti. Biz de kendi saçlarından orijinal peruğunu yaptık ve onu da iyileştiği zaman Meryem’e vereceğiz" diye konuştu.

Meryem’in annesi Kemale İsmayılova da kızının doğum gününde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.