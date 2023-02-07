Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilden hissedilen 7.7’lik deprem sonrası Kemer’de deprem bölgesine gönderilmek için toplanan 1 tır yardım malzemesi dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilden hissedilen 7.7’lik deprem sonrası Kemer’de deprem bölgesine gönderilmek için toplanan 1 tır yardım malzemesi dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Yaşanan deprem sonrası Kemer’deki yerli ve yabancı vatandaşlar da deprem bölgesine gönderilmek üzere battaniye, ilaç, kuru gıda, giyecek, powerbank, bebek bezi, termal battaniye, yün battaniye, uyku tulumu, ıslak mendil, branda, ısıtıcı, eldiven, çorap, atkı, bere, çadır, pil, lamba/fener, hijyenik ped, kağıt havlu, konserve/paketli gıda, bebek yatağı ve diğer ihtiyaçlar Kemer Belediyesi ile Arslanbucak Düğün Salonu önünde toplandı.

Toplanan malzemelerin tıra yüklenmesi sırasında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Tıraş ve Cumali Afşin de incelemeler yaparak son durum hakkında bilgi aldı. İhtiyaç malzemelerinin yüklendiği tır daha sonra dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Birlik ve beraberliğin perçinleştiği bugünlerde Kemer’deki vatandaşlar gece saatlerinde deprem bölgesine bir nebze yardımda bulunabilmek amacıyla belirlenen noktalara ihtiyaç malzemesi götürdü.

Kemer’deki AFAD Gönüllüleri de Kemer Belediyesi’ne ait ambulansla deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesine ulaşan ambulansın daha sonra Hatay’a görevlendirildiği öğrenildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer’in bir dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, “Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar da karınca kararınca deprem bölgesine giden tır için yardım eden herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tıraş ise gece geç saatlere kadar yardım malzemesi getiren tüm Kemer halkına teşekkür ettiğini belirterek, yardım tırları göndermeye devam edeceklerine işaret etti.

Kemer’de esnaflık yapan Nejat Düz ise deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşlardan Fahrettin Cila da gözyaşlarını tutamayarak iki gündür uyuyamadığını ve geceleri depremzede vatandaşalar için ağladığını söyledi. Deprem bölgesinde yakınlarının olduğunu ve kendilerine ulaşamadığını da aktaran Cila, Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.

Kemer’deki Ulusoy Otel’den Mustafa Bay da bir kamyonet dolusu battaniye getirdiklerini belirterek, ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını anlattı.