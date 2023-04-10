Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer’e yeni parklar kazandırarak, ilçe genelinde park, yeşil alan ve orta refüjlerde çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Daha yeşil bir Kemer için çalışmalarına ara vermeden devam eden Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkisinde bulunan Kahraman Sarı Parkı’nı tamamlayarak halkın kullanımına kazandırdı.

Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu park yeniden düzenlenerek içerisine çocuk oyun grubu, spor aletleri, basketbol sahası, kameriyeler, banklar ve çöp kovaları yerleştirildi.

Kuzdere Mahallesi’nde parklar yapılıyor

Kuzdere Mahallesi 278 ve 282 ada üzerinde yer alan 2 ayrı parkın yapımına hızla devam eden Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, alt yapısı tamamlanan parkların yürüme yolları ve yeşil alan çalışmalarını bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Toplam 4 bin metrekare alan üzerine yapılan parkların en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına kazandırılacağı belirtildi.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çamyuva Mahallesi Turizm Bulvarı’nda yer alan orta refüjün sulama sistemi çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.