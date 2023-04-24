Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hayırseverler Emin Gül ve Emel Kurga ile Kemer ilçesinde yapılacak olan “Aslanbucak Mahallesi Ağa Mustafa Gül Aile Sağlığı Merkezi” protokolünü imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Emin Gül ve Emel Kurga ile Kemer ilçesinde 120 metrekare alana 2 hekimli olarak yapılacak olan “Aslanbucak Mahallesi Ağa Mustafa Gül Aile Sağlığı Merkezi” protokolünü imzaladı. Vali Yazıcı başkanlığında Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hayırsever Emin Gül ve Emel Kurga katıldı.

"Hayırseverlerimiz iyi ki var"

Antalya’nın hayırseverler bakımından çok güçlü bir şehir olduğuna değinerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Hayırseverlerimiz eğitimden sağlığa birçok noktada şehrimize değer katmaya devam ediyor. Turizmde öncü şehir Antalya’mız, hayırseverde de öncü şehir. Şunu canı gönülden söylüyorum ki bu işin parayla bir ilgisi yok. Kalpte bir güzellik olmayınca çoğu kişiye nasip olamıyor. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir. Hem vatandaş hem de bir Vali olarak sizlere teşekkür ediyorum. Allah sayınızı arttırsın. Sizin gibi gönlü güzel hayırseverlerimiz iyi ki var. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

"Katkısı çok büyük"

Ne zaman ihtiyaç olunsa hayırseverlerin desteğe hazır olduklarını dile getiren Vali Yazıcı şunları söyledi: “Ne zaman ihtiyacımız olsa hayırseverlerimiz hem bina yapımında hem de maddi destek anlamında yardıma hazır. Antalyalı hayırseverlerimiz hayır noktasında adeta yarışıyor. Ben tüm hayırseverlerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Hayırseverlerimizin şehrimize yapmış olduğunuz bu katkı bizler için çok değerli. El birliğiyle şehrimize katkı sunacağız. Turizmin başkenti Antalya’mızı her anlamda öncü yapacağız.”

"Bu ayki 5. protokolümüz"

Hayırseverlerle imzalanan protokollerin tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Vali Yazıcı; “Çok büyük ve güçlü bir devletimiz var. Devletimiz hem sağlık alanında hem de diğer alanlarda yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Ancak sizin gibi hayırseverler sayesinde devletimizin yükü hafifliyor. Her zaman dediğimiz gibi Antalya turizmin başkenti olduğu gibi gönlü bol insanlarında başkenti. Hayırseveri bol bir şehir. Özellikle son zamanlarda hayırseverlerimizle protokollerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün imzalamış olduğumuz protokol, Nisan ayı başından itibaren hayırseverlerimizle imzaladığımız 5’inci protokol. Bu gerçekten müthiş bir sayı. Diğer görev yaptığım illerde de birçok hayırseverimizle protokol imzaladım. Ama Antalya gerçekten bu konuda çok şanslı. Türk milleti adına Antalya’mız adına yaptığınız her şey için teşekkür ederiz.” diye konuştu.

"4’ü sağlık alanında"

Antalya’nın son yıllarda güçlenen sağlık altyapısıyla sağlık alanında da adından söz ettirdiğine dikkat çeken Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Gönlü güzel hayırseverlerimizin desteğiyle protokollerimiz hız kesmeden devam ediyor. Hayırseverlerimizle imzalamış olduğumuz son 5 protokolün 4’ü sağlık alanında. Antalya’mızın güçlü bir sağlık alt yapısı var. Bu imzalanan protokollerle de sağlık alanındaki gücümüze güç katacağız. Hayırseverimize yaptığı katkılardan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum”.

İmzalanan protokolle, Kemer’de 120 metrekarelik alana yapılacak olan “Aslanbucak Mahallesi Ağa Mustafa Gül Aile Sağlığı Merkezi”nin 8 ay içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi.