Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’ne denizcilik fakültesi ve 300 kişi kapasiteli üniversite yurdu yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve AÜ Genel Sekreteri Ali Evren İmre ile Kuzdere Mahallesi’ndeki üniversite ve yurt alanında incelemelerde bulundu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’ne denizcilik fakültesi ve 300 kişi kapasiteli üniversite yurdu yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ve AÜ Genel Sekreteri Ali Evren İmre ile Kuzdere Mahallesi’ndeki üniversite ve yurt alanında incelemelerde bulundu.

Kuzdere Mahallesi’nde Kemer Belediyesine ait 719 ada 2 parseldeki yaklaşık 12 dönümlük alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan yardımcıları Emin Gül ile Gülsüm Bal ve Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da eşlik etti.

Yapılacak olan 4 katlı denizcilik fakültesinin lojistik, gemi makineleri işletme, denizcilik işletmeleri ve deniz ulaştırma işletme gibi dört bölümden oluşacağı, her bölümün ayrı derslikleri ile laboratuvarları ve idari personel odalarının, 500 kişilik konferans salonunun yapılacağı öğrenildi. Öğrenci yurdu binasının ise 300 kişi kapasiteli olacağı ve içerisinde yemekhane, kantin, çalışma odaları ve öğrenci odalarının yer alacağı belirtildi.

"En kısa zamanda hem üniversitemizi hem de yurdumuzu yapacağız"

Fakülte ve yurt binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Topaloğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Kemer Belediyesinde teknik konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’nde belediyeye ait yaklaşık 12 dönümlük tapulu alanda üniversiteden yetkililerin gelerek inceleme yaptıklarını söyledi. Yapılacak olan fakülte ve yurt binasıyla ilgili üniversite yetkililerin bir çalışma yaptıklarını da ifade eden Başkan Topaloğlu, "Kemerimize bir eğitim yuvası daha kazandıracak olmaktan dolayı mutluyuz. En kısa zamanda hem üniversitemizi hem de yurdumuzu yapacağız. Kemerimize hayırlı olsun" dedi.

Yurt binasının protokolü imzalandı

Kemer’e kazandırılacak olan yurt binası için de protokol imzalandı. Kemer Belediyesinde yapılan imza törenine, yurt binasının yapımını üstlenen hayırsever iş adamının temsilcisi de katıldı. İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Başkan Topaloğlu, Kemer’e güzel bir hizmet daha kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, yurt binasının yapımını üstlenen hayırsever iş adamına teşekkür ettiklerini söyledi.