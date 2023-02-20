Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ilçeye gelen depremzedelerin sayısının 13 bin 80 olduğuna değinerek, “13 bin 80 depremzedenin yaklaşık 11 bini otellere yerleştirildi. Diğerleri de evlere ve kendi akrabalarının yanına yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ilçeye gelen depremzedelerin sayısının 13 bin 80 olduğuna değinerek, “13 bin 80 depremzedenin yaklaşık 11 bini otellere yerleştirildi. Diğerleri de evlere ve kendi akrabalarının yanına yerleştirildi” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki deprem sonrası deprem bölgesi ve depremzedeler için Kemer’de yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam başkanlığında toplantı düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Kaymakam Çam, depremin ilk anından itibaren Kemer’de yaşayan herkesin deprem bölgesi ve depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

“Depremin ilk anından itibaren Kemer halkı seferber oldu”

Depremin ardından yapılan faaliyetleri Kemer’de 3 ana gruba ayırdıklarına işaret eden Çam, deprem bölgesine gönderilen yardımlar, deprem nedeniyle Kemer’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve depremzedelerin Kemer’de konaklama alanlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kaymakam Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’ya gelen depremzedelerin Antalya’daki otellerde konaklayabileceğini açıklamasının ardından Kemer’e de çok sayıda depremzede gelmeye başladığına değinerek, “Depremin ilk anından itibaren Kemer halkı seferber oldu. 12 tırı aşkın yardım deprem bölgesine gönderildi. Daha sonra Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda kriz masası kurduk. Her akşam değerlendirme toplantısı yaptık” dedi.

“Aileler evlatlarıyla ne kadar gurur duysa az”

Kemer’de genciyle, yaşlısıyla ve gönüllü vatandaşlarıyla herkesin depremzede vatandaşlar için elinden geleni yaptığını ifade eden Çam, “Özellikle gönüllü gençlere çok teşekkür ediyorum. Gece geç saatlere kadar spor salonunda çalıştılar. Kemerli aileler evlatlarıyla ne kadar gurur duysa azdır. Kemer’de yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar da elinden geleni yaptı. Tarihin cilvesine bakın ki savaş halinde olan iki ülkenin vatandaşları depremzedeler için seferber oldu” diye konuştu.

Kemer’e 13 bin 80 depremzede geldi

Kaymakam Çam, otellerin kapılarını depremzede vatandaşlara açmasıyla beraber ilçeye gelen depremzedelerin sayısının 13 bin 80 olduğuna değinerek, “13 bin 80 depremzedenin yaklaşık 11 bini otellere yerleştirildi. Diğerleri de evlere ve kendi akrabalarının yanına yerleştirildi. Bugün itibariyle Kemer’de sistemin oturduğunu söyleyebiliriz. En önemli aşamalardan biri de Kemer’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması. Sağ olsun Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu 13 ton gıda desteğinde bulundu. Ayrıca hayırsever vatandaşlar da gıda yardımında bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Bu süreci devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Evim yuvan olsun” projesiyle ilgilide açıklamalarda da bulunan Kaymakam Çam, proje çerçevesinde evini depremzede vatandaşlara en az 3 ay kirasız veya 12 ay indirimli şekilde kiraya vermek isteyen vatandaşlar için oluşturulan bir proje olduğunu belirterek, ev sahibi ile kaymakamlık arasında sözleşme imzalandığını ve evin sigortalandığını dile getirdi.

Kaymakam Çam, depremzede vatandaşlar için ilçedeki devlet hastanesi, özel hastaneler ve eczanelerin de gönüllülük esasına göre çalışma yaptıklarına dikkat çekti.

Kemer’de konteynere izin verilmiyor

Deprem nedeniyle Kemer’e gelen vatandaşlar için konteyner kurulması gibi taleplerin geldiğini belirten Çam, “Bu konuda gelen tüm taleplere olumsuz yanıt veriyoruz. Çünkü Kemer’in konteyner veya çadır kurulacak bir pozisyonu yok. Kemer, korunması gereken özel bir alan. Ülkeye turizm konusunda ciddi anlamda değer sağlayan bir yer. Bu anlamda Kemer’de konteyner konulması olmayacak. Bu konuyu Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı ile görüştük. Bu konuda hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ortak bir çalışma yapmak isterse biz de gerekli desteği veririz. 21 metrekarelik bir konteyner 50 bin lira” dedi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise yaptığı açıklamada, Kemer’in depremin ilk anından itibaren yardımseverliğini gösterdiğine dikkat çekerek, “Biz belediye olarak elimizden gelen tüm desteği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İlçemize gelen depremzede ailelerin çocuklarının kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamaya hazırız. Lise öğrencilerinin de taşınma konusuyla ilgili nereden alınıp nereye bırakılacağını bize bildirilirse onu da yaparız. Mezunlar hariç 12’nci sınıfa giden 10 depremzede çocuğumuzu Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’na alabiliriz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda yapılan toplantıya, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve hayırsever vatandaşlar katıldı.