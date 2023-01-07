Kemer Belediyesi yurt dışında tanıtım atağının startını verdi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Fuarı ile yurt dışı tanıtımına başlayan Kemer Belediyesi, 21 turizm fuarında boy gösterecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şimdiden tüm yurt dışı planlarını hazırladıklarını turizm acenteleri ile görüşme trafiğini de organize ettiklerini belirterek, Kemer’e daha fazla misafir getirebilmek için yoğun çaba harcayacaklarını ifade etti.

Kemer Belediyesi yurt dışında tanıtım atağının startını verdi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Fuarı ile yurt dışı tanıtımına başlayan Kemer Belediyesi, 21 turizm fuarında boy gösterecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şimdiden tüm yurt dışı planlarını hazırladıklarını turizm acenteleri ile görüşme trafiğini de organize ettiklerini belirterek, Kemer’e daha fazla misafir getirebilmek için yoğun çaba harcayacaklarını ifade etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 9 Ocak Pazartesi günü Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ile birlikte Kemer’in kardeş şehri Dormagen’e gidiyor. Dormagen’le başlayacak olan yurt dışı programı hakkında açıklamada bulundu.

9 Ocak Pazartesi sabahı Almanya’da bulunan kardeş şehir Dormagen’e Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam’la birlikte gittiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Almanya’da kardeş şehir ilişkilerimizi güçlendirmek için iki gün boyunca görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerin hemen ardından Hollanda’ya Amsterdam’a geçiyoruz. Ertesi gün de Utrecht Turizm Fuarı başlıyor. Bütün görüşme trafiğimizi şimdiden planladık. Biz bu programlarımızda yalnızca stant alanında bulunmayacağız. Burada bulunan acentelerin temsilcileri ile birebir görüşmeler yaparak Kemer’e daha fazla nasıl turist çekeriz bunların çalışmasını yapacağız. Bu süreçte ilçe kaymakamızın da yanımızda olması büyük bir artı oluyor. Dolayısı ile biz artık daha fazla Avrupa pazarına açıldık. 2 Şubat tarihinde de Riga’ya gidiyoruz. Zaten ondan sonra da çok sıkı bir fuar programımız var ve hiçbir fuarı es geçmemeye çalışacağız. Hepsine gidip birebir acente görüşmelerini gerçekleştirerek Kemerimizin tanıtımı için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz gün Jet Tur’la Skype üzerinden gerçekleştirdikleri görüşme hakkında da bilgi veren Başkan Topaloğlu, “Bütçemizi hazırlıyoruz. Bu acente üzerinden Londra ve İngiltere genelinde son derece etkili bir reklam çalışmasının startını vermiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Kemer Belediyesi, Utrecht Turizm Fuarı ile birlikte 21 turizm fuarına katılım sağlayacak.