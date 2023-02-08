Antalya’nın Kemer ilçesinde, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımların 7. tırı yola çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımların 7. tırı yola çıktı.

Yaşanan iki deprem sonrası Kemer’deki yaşlısı genci ve çocuğuyla herkes elini taşın altına koymaya devam ediyor. Arslanbucak Düğün Salonu’nda ve Kemer Belediyesi’nde toplanan yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Hazırlanan yardım kolileri gönüllü vatandaşlar ve belediye personelinin de desteğiyle ayrı ayrı kategorize ediliyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren 6 tır dolusu yardım malzemesi gönderen Kemer, 7. yardım tırını da dualar eşliğinde uğurladı.

Kaymakam Çam, yaptığı açıklamada, Kemer olarak deprem bölgesine 7. yardım tırını gönderdiklerini belirterek, " Toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesindeki depremzedelere ulaşarak Kemer ile gönül bağı kurulacak. Tüm vatandaşlarımıza gösterdiği hayırseverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Kaymakamlık, belediye ve diğer tüm kuruluşlara desteklerinden dolayı minnettarız. Depremzede vatandaşların yanında olmaya ve dua etmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise Kemer’in büyük bir dayanışma örneği gösterdiğinin altını çizerek, “Allah bizi bir daha böyle afetlerle sınamasın. Kemer’de yaşayan yabancı vatandaşlar da çok sayıda ihtiyaç malzemesi getiriyor. Duyarlılıklarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. 7. yardım tırımızı da gönderiyoruz. İnşallah en kısa sürede yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşır.” diye konuştu.

Öte yandan Kemer’den deprem bölgesine iki minibüs ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesinin gittiği, bir tır dolusu yaş sebze meyvenin de gönderileceği ifade edildi.